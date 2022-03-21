Дибала покинет «Ювентус» бесплатно летом. Стороны не договорились о новом контракте

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из .

Сегодня состоялась встреча агента 28-летнего форварда и руководства «бьянконери».

Стороны обсуждали условия нового контракта аргентинца, но не смогли договориться.

Таким образом, все идет к тому, что Дибала, срок договора которого истекает летом, по завершении сезона покинет туринскую команду свободным агентом

Главным претендентом на футболиста является . Также он интересен .

Дибала выступает за «Юве» с 2015 года. Его статистика – здесь.