Дибала покинет «Ювентус» бесплатно летом. Стороны не договорились о новом контракте

Теги Интер Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса».

Сегодня состоялась встреча агента 28-летнего форварда и руководства «бьянконери».

Стороны обсуждали условия нового контракта аргентинца, но не смогли договориться.

Таким образом, все идет к тому, что Дибала, срок договора которого истекает летом, по завершении сезона покинет туринскую команду свободным агентом

Главным претендентом на футболиста является «Интер». Также он интересен «Атлетико».

Дибала выступает за «Юве» с 2015 года. Его статистика – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные