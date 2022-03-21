ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»

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Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

Ранее шахматист поддержал спецоперацию России на Украине.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики ФИДЕ, ему на шесть месяцев запрещается участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных турнирах ФИДЕ. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года», – говорится в заявлении федерации.

Статья 2.2.10 кодекса этики ФИДЕ предполагает наказание за нанесение ущерба репутации шахмат и самой ФИДЕ.

Дисквалификация Карякина не позволит ему сыграть на турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля.

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