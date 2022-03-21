В «Вашингтон» вернулся Юханссон, игравший за команду с 2010 по 2017 год. «Сиэтл» получил Спронга и два драфт-пика

обменял нападающего в «Вашингтон».

Шведский нападающий возвращается в команду, за которую выступал в НХЛ с 2010 по 2017 год.

В качестве компенсации «Кракен» получил форварда и два выбора на драфте: четвертый раунд-2022 и шестой раунд-2023.

Контракт 31-летнего Юханссона с зарплатой 1,5 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. «Сиэтл» удержит 50% кэпхита игрока в своей платежной ведомости.

Швед набрал 23 (6+17) очка при полезности «минус 22» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний Спронг отметился 14 (8+6) баллами при полезности «плюс 6» в 47 играх сезона.

«Вашингтон» вернул Юханссона, Флери едет к Капризову, а «Торонто» подписал вратаря «Сибири». Сегодня – дедлайн в НХЛ