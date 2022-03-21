Васильев об отстранении российских биатлонистов: «Надо было дисквалифицировать все страны НАТО за войны, которые они организовали в XX и XXI веке»

Двукратный олимпийский чемпион считает необоснованным отстранение российских биатлонистов от международных соревнований.

«Это все размытые формулировки, за которые они цепляются, им нужно хоть какое-то основание, чтобы отстранить нас, поэтому пытаются сейчас высосать его из пальца. Что значит гуманитарные обязательства? Это все от лукавого, пытается хоть каким-то образом обосновать свои действия, но у них это не очень получается.

Пока вопросов остается много, надо дождаться окончательного решения со стороны IBU, основания отстранять нас нет. В противном случае надо было дисквалифицировать все страны НАТО за войны, которые они организовали в XX и XXI веке.

Международное право разрушено, сейчас его законы не соблюдаются, поэтому считаю, что оспаривать решения в CAS бесперспективно, что показали примеры футбола и хоккея. Это полный беспредел», – сказал Васильев.

«Жаль, конечно, что все происходит так незаконно. Я бы даже сказал, что беззаконно. Опять же все принятые решения об отстранении спортсменов от международных соревнований, это, конечно, незаконное решение. Потому что нет таких ссылок на статью, по которой можно было бы отстранить. Жаль, что сейчас беззаконие правит балом.

Но несмотря ни на что, наша задача сейчас – продолжать дальше тренироваться и готовиться к соревнованиях. Я не думаю, что эта история продлится слишком долго. Не надо паниковать. Надо делать свое дело и смотреть, что будет происходить в мире», – цитирует Васильева «Матч ТВ».