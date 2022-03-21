«Барса» разнесла «Реал» в класико, ЦСКА разгромил «Рубин», финиш Кубка мира по биатлону, дубль «Феррари» в первой гонке сезона «Ф-1», победы СКА и «Авангарда» в Кубке Гагарина и другие новости

1. «Барселона» сокрушила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0. Каталонцы выиграли класико впервые за 3 года, а также в 9-й раз разгромили «Реал» в XXI веке. Правда, шансы «сливочных» на титул все еще очень высоки: «Реал» опережает «Севилью» на 9 очков, «Барсу» и «Атлетико» – на 12.

Остальные результаты тура Ла Лиги можно изучить здесь.

2. ЦСКА разнес «Рубин» в 22-м туре РПЛ – 6:1. Великолепный Языджи сделал хет-трик и выдал лучший старт в РПЛ среди легионеров. Несмотря на болезненное поражение, казанцы не планируют увольнять Леонида Слуцкого.

«Динамо» вырвало ничью у «Ростова» благодаря пенальти Смолова – 1:1. Федор забил 92-й гол в РПЛ и вышел на 4-е место в лиге, лишь у Павлюченко, Кержакова и Дзюбы больше. Из-за осечки москвичей «Зенит» теперь опережает «Динамо» на 5 очков, ЦСКА – на 6.

В других матчах РПЛ «Сочи» уступил «Крыльям» (2:3), «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1).

3. В Кубке Гагарина СКА победил «Спартак» (2:1), «Металлург» проиграл «Авангарду» (5:7). В двух матчах серии «Магнитка» пропустила 15 голов.

4. Завершился биатлонный Кубок мира. Мужской масс-старт выиграл Баккен, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й. У женщин победила Брезаз-Буше, Пройс – 2-я, Ройселанн – 3-я.

Неофициальный медальный зачет сезона выиграла Норвегия, российские биатлонисты заняли 5-е место с 19 наградами.

5. Леклер выиграл первую гонку «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Бахрейна. Сайнс стал вторым, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен сошел. «Феррари» сделала первый дубль с 2019 года и прервала серию из 45 гонок без побед.

6. НХЛ. Овечкин забил 770-й гол в лиге, но его «Вашингтон» уступил «Далласу» (2:3), Радулов прервал 7-матчевую безголевую серию, Георгиев сделал 1-й шатаут в сезоне. Другие результаты – здесь.

7. Определились полуфиналисты Кубка Англии – «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Кристал Пэлас».

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» (3:1), «Лестер» обыграл «Брентфорд» (2:1).

8. «ПСЖ» внезапно был разгромлен «Монако» – 0:3. Теперь у парижан 3 поражения в 4 последних матчах. Другие результаты дня в чемпионате Франции – здесь.

9. НБА. «Мемфис» обыграл «Хьюстон», «Бостон» разобрался с «Денвером». Остальные результаты – здесь.

10. Рафаэль Надаль проиграл Тэйлору Фрицу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Это первое поражение испанца в этом сезоне.

11. В Серии А «Аталанта» победила «Болонью», «Рома» разгромила «Лацио», «Ювентус» обыграл «Салернитану».

12. Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещениях – 6,20 м. Венесуэльская легкоатлетка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

13. «Спартак» подаст жалобу на судью Иванова в ЭСК РФС за момент с Айртоном.

14. Россия выиграла медальный зачет альтернативной Паралимпиады, завоевав 106 наград. Беларусь – на втором месте с 16 медалями.

15. Порошкин выиграл гонку преследования на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов стал 6-м, отыграв девять мест и почти минуту отставания.

16. Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, могут дисквалифицировать на год.

Цитаты дня.

Анри о Месси: «Как можно освистывать величайшего, лидера Лиги 1 по голевым пасам? Без него «ПСЖ» ничего не создал против «Монако»

«Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»

Хави о 4:0: «Не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал». «Барса» могла забить и больше»

Евгений Селезнев: «Ракицкий сказал: «Больше моей ноги в Poccии не будет»

Богалий о санкциях: «Мы все выдержим. И в любых ситуациях поддержим страну и своего президента. Хорошо, что Россия отгородилась от фейсбуков и инстаграмов»