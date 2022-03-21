Карякин о дисквалификации: «Ко мне отнеслись по-свински. Позорная страница истории шахмат»

отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о полугодовой дисквалификации.

«Я это решение ожидал, это решение ожидаемое, но от того не менее обидное, потому что ко мне отнеслись по-свински. Я со своей стороны прошел сложный отбор, дошел до финала Кубка мира, отобрался на турнир претендентов, а не так, что меня номинировали.

Полностью был попран спортивный принцип, принцип спортивного отбора. Помимо того, что это очень некрасиво, это совершенно не соответствует спортивному духу», – сказал Карякин.

«Что делать дальше? Я совершенно не верю в европейские суды, в текущей геополитической ситуации суд встанет против России. Конечно, я обсужу этот вопрос с адвокатами – может быть, мы об этом подумаем.

Дальше буду оставаться спортсменом, готовиться к соревнованиям. Хотя, конечно, это абсолютно позорная страница истории шахмат, потому что я такого за 150-летнюю историю нашего прекрасного вида спорта не припомню», – отметил российский гроссмейстер.

«Считаю, что теперь есть повод подумать, нужна ли нам вообще такая организация, как ФИДЕ. Нет ли смысла подумать о том, чтобы создать новую организацию, которая будет проводить турниры в России и по всему миру?» – добавил он.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»