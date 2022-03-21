Шубенков о допинговом деле Валиевой: «Какая-то левая «залипуха». На Олимпиаде произошло – и тебе надо доказывать, что ты не верблюд»

Чемпион мира 2015 года в барьерном спринте поделился мнением о допинговом деле российской фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин. По версии защиты вещество попало в организм спортсменки вместе с препаратом ее дедушки.

В декабре 2020-го Шубенков сдал положительную пробу на ацетазоламид. В ходе расследования ему удалось доказать, что он непреднамеренно проглотил остатки лекарства, которое давали его сыну. Со спортсмена сняли подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Действительно, похожий случай. Какая-то левая «залипуха», только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло – ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд.

Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась – было бы чудо.

Может, я циничен, но считаю, что, увы, чудеса, может быть, и бывают, но, как правило, не случаются», – сказал Шубенков.

«Ну что, господа инсайдеры, до суда прогуляться не желаете?» Шубенкова обвиняли в допинге, но он оправдался таблетками для сына

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге