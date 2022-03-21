Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на 2 года за допинг. Ее лишат золота Лондона-2012

Теги спортивная ходьба допинг сборная России жен дисквалификации Елена Лашманова московская антидопинговая лаборатория AIU Легкая атлетика

Российский ходок Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). 

Дисквалификация отсчитывается с 9 марта 2021 года. Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманова будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве.

С 2014 по 2016 год легкоатлетка уже отбывала дисквалификацию за допинг.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные