Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на 2 года за допинг. Ее лишат золота Лондона-2012

Российский ходок дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Дисквалификация отсчитывается с 9 марта 2021 года. Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманова будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве.

С 2014 по 2016 год легкоатлетка уже отбывала дисквалификацию за допинг.