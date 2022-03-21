Журова о потолке зарплат молодых футболистов: «Валиева получает в разы меньше, хотя значимость ее для страны всем понятна. Или Большунов»

Светлана Журова поддержала введение потолка зарплат для молодых футболистов.

Ранее стало известно, что «Уфа» предлагает ограничить выплаты игрокам в возрасте до 21 года 10 миллионами рублей в год.

«У них выше обычно?! Вы же понимаете, что если озвучивать такие цифры, то у людей это вызовет тяжелую реакцию, раз даже молодые игроки получают такие достаточно серьезные суммы. Особенно сейчас.

Конечно, в футбольном бизнесе я не эксперт. Знаю, что наши юниоры из других видов спорта, которые выигрывают на чемпионатах мира, не получают и близко таких сумм. У них зарплата в месяц не больше 50 тысяч рублей. Сравните сами.

Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, что они посчитают инициативу Газизова здравой. Сами футболисты так не посчитают и закидают меня помидорами за мои слова. Скажут, что я залезла в их карман и считаю их деньги.

Кто-то говорит, что иначе футбол развиваться не будет. Задаюсь вопросом: «Почему другие виды спорта развиваются, а футбол нет?» Например, Камила Валиева получает в разы меньше, чем футболисты. Хотя значимость ее для страны всем понятна. Или Саша Большунов.

Сейчас будет очень тяжело спонсировать какую-либо команду. Заключать с игроками такие контракты станет просто невозможно. Наверное, отчасти сами спонсоры просят эти контракты занизить», – отметила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.