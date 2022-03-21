Журова о потолке зарплат молодых футболистов: «Валиева получает в разы меньше, хотя значимость ее для страны всем понятна. Или Большунов»

Теги премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Уфа Шамиль Газизов Политика Александр Большунов Камила Валиева деньги Футбол

Светлана Журова поддержала введение потолка зарплат для молодых футболистов.

Ранее стало известно, что «Уфа» предлагает ограничить выплаты игрокам в возрасте до 21 года 10 миллионами рублей в год.

«У них выше обычно?! Вы же понимаете, что если озвучивать такие цифры, то у людей это вызовет тяжелую реакцию, раз даже молодые игроки получают такие достаточно серьезные суммы. Особенно сейчас.

Конечно, в футбольном бизнесе я не эксперт. Знаю, что наши юниоры из других видов спорта, которые выигрывают на чемпионатах мира, не получают и близко таких сумм. У них зарплата в месяц не больше 50 тысяч рублей. Сравните сами.

Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, что они посчитают инициативу Газизова здравой. Сами футболисты так не посчитают и закидают меня помидорами за мои слова. Скажут, что я залезла в их карман и считаю их деньги.

Кто-то говорит, что иначе футбол развиваться не будет. Задаюсь вопросом: «Почему другие виды спорта развиваются, а футбол нет?» Например, Камила Валиева получает в разы меньше, чем футболисты. Хотя значимость ее для страны всем понятна. Или Саша Большунов.

Сейчас будет очень тяжело спонсировать какую-либо команду. Заключать с игроками такие контракты станет просто невозможно. Наверное, отчасти сами спонсоры просят эти контракты занизить», – отметила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

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