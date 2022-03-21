Смолов, Заболотный, Захарян и Ерохин пропустят сбор национальной команды. Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в сборную России

Несколько игроков сборной России пропустят сбор команды из-за проблем со здоровьем.

Не примут участия в сборе Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и .

В сборную вызваны вратарь Сергей Песьяков, хавбек и форвард «Динамо» .

проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор – он отпущен в расположение для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении . Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор еще одного вратаря – , который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную», – добавил тренер вратарей .