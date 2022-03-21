На семью Кварацхелии давят из-за его игры в России. Хвича, вероятно, не вернется в «Рубин» («Матч ТВ»)

может не вернуться в из сборной Грузии.

После игры с в 22-м туре РПЛ (1:6) 21-летний хавбек отправился в расположение национальной команды, которая в этом месяце проведет товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной и Албанией.

По данным «Матч ТВ», велика вероятность, что футболист не вернется в Россию.

Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.