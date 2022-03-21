РФС может ужесточить дисквалификацию и штрафы за оскорбления арбитров. Максимум – 12 матчей и 1,5 млн рублей

Наказания за оскорбления футбольных судей могут ужесточить.

Судейский комитет и департамент судейства обеспокоены критикой арбитров со стороны футболистов, тренеров и официальных лиц клубов.

По информации «Спорт-Экспресса», систему штрафов и наказаний за оскорбление рефери могут изменить.

Если изменения будут утверждены исполкомом РФС, в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов. Например, повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в дисквалификацию на восемь матчей и крупный штраф – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а умышленный толчок или удар мячом – дисквалификацию до 12 игр и штраф до 1,5 миллиона.

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