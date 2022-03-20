Ничья «Спартака» и скандал из-за травмы Айртона, победы ЦСКА и «Трактора» в Кубке Гагарина, Бензема пропустит класико, «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии и другие новости

1. «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), хотя вполне мог победить, если бы не Промес – Квинси попал себе в ногу при ударе с пенальти, и его гол отменили. За 22 тура красно-белые набрали 27 очков – худший результат с сезона-2003, когда клуб стал 10-м.

После матча больше обсуждали не игру, а судейство, как принято в РПЛ. В конце первого тайма Кирилл Гоцук жестко наступил на голеностоп Айртону, но судья Сергей Иванов не показал карточку – арбитр посчитал, что игрок «Нижнего» «очевидно играл в мяч». В итоге у бразильского защитника контузия кости и мышц голени, он пропустит около месяца.

Также в этот игровой день «Зенит» разгромил «Арсенал» (3:0) благодаря дублю Малкома и голу Алберто. Перед матчем петербуржцы поддержали детей с синдромом Дауна, а фанаты сине-бело-голубых поддели чиновников ФИФА и УЕФА.

В других матчах тура «Локомотив» победил «Ахмат» со счетом 3:2 (Уткин опять забил со штрафного), «Химки» обыграли «Урал» (1:0).

2. В Кубке Гагарина ЦСКА обыграл «Динамо» (4:2) и ведет 2-0 в серии, «Трактор» победил «Салават» (4:1) и сравнял счет в серии (1-1).

3. «Челси» вышел в 1/2 финала Кубка Англии, обыграв «Мидлсбро» – 2:0. Для «синих» это 12-я победа в 13 последних матчах.

В АПЛ «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» в гостях (1:0).

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Тампу» (2:1), Шестеркин одержал 30-ю победу в сезоне и стал первой звездой. «Питтсбург» обыграл «Аризону» (4:1), Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне и прервал 6-матчевую серию без очков. «Айлендерс» переиграли «Даллас» (4:2), Варламов отразил 37 бросков из 39, а у «Старс» Гурьянов забил и отдал. Все результаты дня – здесь.

Кроме того, состоялся громкий трейд – Клод Жиру был обменян из «Филадельфии» во «Флориду» (вместе с Германом Рубцовым).

5. В чемпионате Италии «Милан» одолел «Кальяри», «Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью, «Наполи» победил «Удинезе». Теперь «Интер» отстает от «Милана» на 6 очков при игре в запасе, от «Наполи» – на 3.

6. Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн впервые завоевала Кубок мира по биатлону после серебра в гонке преследования. Экхофф выиграла гонку, Фиалкова – 3-я.

7. НБА. «Лейкерс» проиграли «Вашингтону», но Леброн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА. Все результаты дня – здесь.

8. В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Унион» (4:0). Левандовски забил 44-й и 45-й голы в сезоне. Другие результаты тура – здесь.

9. Класико пройдет без одной из главных звезд: Бензема пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы.

10. Месси тоже пропустит важный матч: он не сыграет за «ПСЖ» с «Монако» из-за болезни. Позже в клубе сообщили, что у Лео простуда.

11. В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу.

12. UFC Fight Night 204. Волков проиграл Аспиналлу, Аллен победил Хукера и другие бои.

13. «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк» рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным спонсором РПЛ. «Совкомбанк» может предложить 1,2 млрд рублей в год.

14. Плющенко, Сотникова, Хоркина, Легков и Журова посетили митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

15. ФИФА выделила 1 млн долларов и медикаменты на помощь Украине.

16. WADA рассчитывает, что расследование по делу Камилы Валиевой завершится до 8 августа.

17. В Италии арестовали недвижимость владельца «Северстали» Мордашова стоимостью 105 млн евро.

Цитаты дня.

Зарема о судействе: «Наступи игрок «Спартака» на голеностоп так грубо, была бы красная. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Генсекретарь IBU: «Возможно, отстранение СБР продлится несколько лет. Мы выбрали самый высокий уровень санкций»

Хави: «Месси – лучший в истории. То, что он дал «Барсе», бесценно, двери клуба перед ним всегда открыты»

«Не ждите, что тренер с 25 трофеями ответит тому, кто дважды выиграл Серию B». Моуринью о словах Земана про «Лацио» как фаворита дерби с «Ромой»

Карпин о расширении РПЛ: «Нужно однозначно. 18 команд много? Нужно 12? И будем все в Москве играть? Дальше футбол не нужен?»