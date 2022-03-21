«Уфа» предлагает ввести потолок зарплат в 10 млн рублей в год для игроков младше 21 года

«Уфа» предложила клубам ввести потолок зарплат для молодых футболистов.

Ранее сообщалось, что клубы обсуждали возможность внедрения потолка зарплат для всех игроков.

По информации «РБ Спорт», «Уфа» предложила клубам РПЛ ввести ограничение зарплат только для футболистов в возрасте до 21 года.

Клуб предлагает создать потолок, по которому молодые игроки будут получать не более 10 млн рублей в год. Сейчас многие игроки зарабатывают до 5 миллионов рублей в месяц.

Ближайшее общее собрание клубов РПЛ пройдет 22 марта в очном формате в Москве.