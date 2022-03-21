CAS отказал РФС в переносе стыковой игры сборных России и Польши

Стыковой матч сборной России за право выступить на ЧМ-2022 проведен в другой день не будет.
Спортивный арбитражный суд ответил отказом на обращение РФС о переносе игры с Польшей, запланированной на 24 марта, на иную дату, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС.
Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в сообщении.
Ранее CAS оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборных России от международных соревнований.
Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022 после отстранения России. Решение принято ФИФА
Надежда на CAS почти испарилась: бан ФИФА тоже в силе, никаких стыков ЧМ. Остается верить в ходатайство о переносе матчей