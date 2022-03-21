В РФС не поддерживают расширение РПЛ и мораторий на вылет («Чемпионат»)

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РФС не поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне и идею расширить лигу.

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы.

Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием: перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий.

Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдет на пользу российскому футболу», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

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