У «Ман Сити» самый высокий доход в сезоне-2020/21 – 645 млн евро. «Реал», «Бавария» – в топ-3, «Зенит» – 19-й (Deloitte)

«Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом, попал в топ-20.

Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный рейтинг клубов с самым высоким доходом.

По итогам сезона-2020/21 таким клубом стал «Манчестер Сити» с доходом 644,9 млн евро. В тройку вошли «Реал Мадрид» (640,7 млн) и «Бавария» (611,4). «Зенит» занял 19-е место (212 млн).

Топ-20:

1. – 644,9 млн евро

2. – 640,7

3. – 611,4

4. – 582,1

5. – 558

6. – 556,2

7. – 550,4

8. – 493,1

9. – 433,5

10. – 406,2

11. – 366,5

12. – 337,6

13. – 332,8

14. – 330,9

15. – 255,5

16. – 221,5

17. – 219,2

18. – 218,1

19. «Зенит» – 212 млн

20. – 207,3

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