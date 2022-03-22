У «Ман Сити» самый высокий доход в сезоне-2020/21 – 645 млн евро. «Реал», «Бавария» – в топ-3, «Зенит» – 19-й (Deloitte)

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«Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом, «Зенит» попал в топ-20.

Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный рейтинг клубов с самым высоким доходом.

По итогам сезона-2020/21 таким клубом стал «Манчестер Сити» с доходом 644,9 млн евро. В тройку вошли «Реал Мадрид» (640,7 млн) и «Бавария» (611,4). «Зенит» занял 19-е место (212 млн).

Топ-20:

1. «Манчестер Сити» – 644,9 млн евро

2. «Реал Мадрид» – 640,7

3. «Бавария» – 611,4

4. «Барселона» – 582,1

5. «Манчестер Юнайтед» – 558

6. «Пари Сен-Жермен» – 556,2

7. «Ливерпуль» – 550,4

8. «Челси» – 493,1

9. «Ювентус» – 433,5

10. «Тоттенхэм» – 406,2

11. «Арсенал» – 366,5

12. «Боруссия» Дортмунд – 337,6

13. «Атлетико» – 332,8

14. «Интер» – 330,9

15. «Лестер» – 255,5

16. «Вест Хэм» – 221,5

17. «Вулверхэмптон» – 219,2

18. «Эвертон» – 218,1

19. «Зенит» – 212 млн

20. «Астон Вилла» – 207,3

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