У «Ман Сити» самый высокий доход в сезоне-2020/21 – 645 млн евро. «Реал», «Бавария» – в топ-3, «Зенит» – 19-й (Deloitte)

«Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом, «Зенит» попал в топ-20.
Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный рейтинг клубов с самым высоким доходом.
По итогам сезона-2020/21 таким клубом стал «Манчестер Сити» с доходом 644,9 млн евро. В тройку вошли «Реал Мадрид» (640,7 млн) и «Бавария» (611,4). «Зенит» занял 19-е место (212 млн).
Топ-20:
1. «Манчестер Сити» – 644,9 млн евро
2. «Реал Мадрид» – 640,7
3. «Бавария» – 611,4
4. «Барселона» – 582,1
5. «Манчестер Юнайтед» – 558
6. «Пари Сен-Жермен» – 556,2
7. «Ливерпуль» – 550,4
8. «Челси» – 493,1
9. «Ювентус» – 433,5
10. «Тоттенхэм» – 406,2
11. «Арсенал» – 366,5
12. «Боруссия» Дортмунд – 337,6
13. «Атлетико» – 332,8
14. «Интер» – 330,9
15. «Лестер» – 255,5
16. «Вест Хэм» – 221,5
17. «Вулверхэмптон» – 219,2
18. «Эвертон» – 218,1
19. «Зенит» – 212 млн
20. «Астон Вилла» – 207,3
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