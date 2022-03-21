Путин объявил благодарность российским паралимпийцам и подписал распоряжение о поощрении спортсменов

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность российским паралимпийцам и подписал распоряжение о поощрении спортсменов «за вклад в развитие физической культуры и спорта».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске проходила альтернативная Паралимпиада «Мы вместе. Спорт». В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Казахстана. Российская команда победила в медальном зачете, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Российские и белорусские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде в Пекине.

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