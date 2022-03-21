«Реал» не уволит Анчелотти, если клуб выиграет чемпионат или Лигу чемпионов

Руководство не намерено увольнять тренера после поражения от «Барселоны» (0:4).

Боссы клуба не совсем поняли некоторые решения итальянца в прошедшем класико, однако расторгать с ним контракт по горячим следам не собираются.

Поражение, вероятно, повлияет на селекционные планы «Мадрида» на межсезонье. Судя по всему, переходом клуб не ограничится.

Контракт Анчелотти рассчитан до лета 2023 года. Решение о его будущем будет принято только по завершении этого сезона. Если «Реал» выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, тренер в любом случае продолжит работу с командой.

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