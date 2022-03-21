Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль – в топ-3, Фриц впервые стал 13-м, Карацев выпал из топ-30

Новак Джокович снова возглавил рейтинг и проводит 362-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц обновил личный рекорд, поднявшись на 13-е место. Финалист Рафаэль Надаль вернулся в топ-3.

Аслан Карацев оттуда выпал из топ-30.

В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Карлос Алькарас, Томми Пол, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.

Утром ATP из-за технического сбоя опубликовала неверный рейтинг на эту неделю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 марта 2022

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