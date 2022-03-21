Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль – в топ-3, Фриц впервые стал 13-м, Карацев выпал из топ-30

Новак Джокович снова возглавил рейтинг и проводит 362-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц обновил личный рекорд, поднявшись на 13-е место. Финалист Рафаэль Надаль вернулся в топ-3.
Аслан Карацев оттуда выпал из топ-30.
В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Карлос Алькарас, Томми Пол, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.
Утром ATP из-за технического сбоя опубликовала неверный рейтинг на эту неделю.
FedEx ATP Rankings
Положение на 21 марта 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8465
|2 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|8410
|3 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7115
|4 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7025
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6070
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4955
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4725
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3870
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3803
|10 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3513
|11 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3474
|13 (20)
|Тэйлор Фриц (США)
|2920
|16 (19)
|Карлос Алькарас (Испания)
|2414
|25 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1623
|29 (35)
|Григор Димитров (Болгария)
|1471
|32 (22)
|Аслан Карацев (Россия)
|1428
|37 (39)
|Томми Пол (США)
|1277
|39 (43)
|Дженсон Бруксби (США)
|1195
|42 (47)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|1131
|47 (49)
|Педро Мартинес (Испания)
|1077
|143 (143)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|442
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