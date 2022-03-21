Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, Надаль – в топ-3, Фриц впервые стал 13-м, Карацев выпал из топ-30

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Аслан Карацев Тэйлор Фриц Томми Пол Педро Мартинес Портеро Дженсон Бруксби Карлос Алькарас Ботик ван де Зандшульп Теннис

Новак Джокович снова возглавил рейтинг и проводит 362-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц обновил личный рекорд, поднявшись на 13-е место. Финалист Рафаэль Надаль вернулся в топ-3.

Аслан Карацев оттуда выпал из топ-30.

В топ-50 личный рейтинговый рекорд обновили Карлос Алькарас, Томми Пол, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.

Утром ATP из-за технического сбоя опубликовала неверный рейтинг на эту неделю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 марта 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Новак Джокович (Сербия) 8465
2 (1) Даниил Медведев (Россия) 8410
3 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 7115
4 (3) Александр Зверев (Германия) 7025
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 6070
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4955
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4725
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3870
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3803
10 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3513
11 (10) Янник Синнер (Италия) 3474
13 (20) Тэйлор Фриц (США) 2920
16 (19) Карлос Алькарас (Испания) 2414
25 (26) Карен Хачанов (Россия) 1623
29 (35) Григор Димитров (Болгария) 1471
32 (22) Аслан Карацев (Россия) 1428
37 (39) Томми Пол (США) 1277
39 (43) Дженсон Бруксби (США) 1195
42 (47) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 1131
47 (49) Педро Мартинес (Испания) 1077
143 (143) Роман Сафиуллин (Россия) 442

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные