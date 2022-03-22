Трейд Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» на контракт Кеслера и Мура не утвержден из-за спора по поводу пункта об ограничении на обмен

не утвердила обмен из «Вегаса» в «Анахайм».

«Голден Найтс» договорились о переходе нападающего с кэпхитом 5 миллионов долларов в «Дакс». Также калифорнийский клуб получал выбор во 2-м раунде драфта-2024.

Взамен «Вегас» брал на себя контракт Райана Кеслера, не играющего с 2019 года из-за травм (кэпхит 6,875 млн долларов) и получал защитника Джона Мура (с 1,625 из 2,75 млн его кэпхита).

Однако обмен не утвержден из-за разногласий о применении пункта в контракте об ограничении на обмен.

В нем говорится, что игрок должен предоставить клубу список из 10 команд, куда не хочет переходить.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, такой список не был представлен стороной Дадонова вовремя, что позволяло обменять его куда угодно.

Сторона игрока, в свою очередь, заявляет, что список был подан в срок, что и заблокировало утверждение сделки с .

В итоге обмен может быть не зарегистрирован. Окончательное решение примут НХЛ и игроков.