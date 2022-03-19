«Реал» против «Челси» в Лиге чемпионов, «Барса» – «Айнтрахт» в Лиге Европы, бан сборной России не заморозят, фиаско СКА и «Металлурга», митинг-концерт в «Лужниках» и другие новости

1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов свела «Реал» и «Челси», которые встречались в прошлом сезоне, – Тухель уже предвкушает тяжелейший выезд на «Бернабеу». «Атлетико» встретится с «Ман Сити»: у мадридцев хорошее предчувствие, а Гвардиолу впечатлило, как мощно команда Симеоне выглядела против «МЮ». Первые матчи пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

2. В Лиге Европы «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом», а «Аталанта» Миранчука – с «Лейпцигом» Тедеско. Ну а в Лиге конференций «Рому» ждет еще одна встреча с «Буде-Глимт» (в группе римляне влетели 1:6), а «Лестер» попал на ПСВ.

3. CAS отказался заморозить решение ФИФА отстранить сборные России. Надежд все меньше, остается верить в ходатайство о переносе матчей.

4. Чумовой день в Кубке Гагарина – «Авангард» отгрузил 8 (восемь!) шайб «Металлургу» – магнитогорцы посыпались в самом начале после удаления 5+20 и пропущенного гола уже ко второй минуте. Во втором матче СКА в Питере получил шесть шайб от «Спартака. Так прервалась серия без поражений Романа Ротенберга в плей-офф.

5. 200 тысяч человек собрались в «Лужниках» на концерте в честь Крыма. Пишут, что мероприятие посетили больше зрителей, чем во время ЧМ-2018. Пришли сестры Аверины, Рылов, Большунов (ради этого ему пришлось пропустить гонку на соревнованиях «Олимпийцы России»), а ведущими были Губерниев и Ситтель.

6. 21 марта запланирована встреча министра спорта Олега Матыцина со спортсменами. От участия в ней отказались Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

7. Комментатор Сергей Кривохарченко покидает «Матч ТВ».

8. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Каролину» (4:3 Б), Овечкин забил 769-й гол, реализовал победный буллит и установил исторический рекорд по очкам среди левых крайних (1395). Кузнецов тоже забил и продлил серию матчей с очками до 8. Все результаты дня – здесь.

9. У «Красавы» серьезные финансовые трудности из-за ухода спонсоров – для спасения команды Евгений Савин продал квартиру.

10. «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению и нарушения этики».

11. Сделка по Холанду в общей сложности обойдется в 355 миллионов евро. Эрлинг сомневается, что ему стоит играть рядом с Мбаппе и Бензема, так как хочет быть главной звездой проекта.

12. НБА. 38 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Портленд», 36 очков Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Торонто» в овертайме и другие результаты.

13. В возрасте 45 лет умер бывший игрок «Спартака» и «Шахтера» Алексей Бахарев.

14. В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие «спортивная индустрия».

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