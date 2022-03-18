Сидорова не примет участия во встрече с министром спорта России по поводу поддержки спортсменов в условиях санкций

Теги сборная России жен прыжки с шестом Олег Матыцин Министерство спорта России Анжелика Сидорова Легкая атлетика

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не примет участия во встрече с министром спорта России Олегом Матыциным, где будут обсуждаться меры поддержки спортсменов в условиях санкций.

Большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

Встреча спортсменов с Матыциным запланирована на 21 марта. Ранее от участия в ней отказалась олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. 

«Ее (Сидоровой) на встрече не будет», – сообщил источник «Р-Спорта». 

Щербакова, Кацалапов, сестры Аверины 21 марта встретятся с Матыциным – они обсудят меры поддержки спортсменов в условиях санкций

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