Ротенберг впервые проиграл матч плей-офф КХЛ как главный тренер

впервые проиграл матч плей-офф как главный тренер.

СКА крупно уступил (1:6) на домашнем льду в первой игре 2-го раунда Кубка Гагарина.

В роли главного тренера это поражение стало первым для Ротенберга в плей-офф. До этого на его счету было четыре победы подряд.

В первом раунде Кубка Гагарина переиграл минское «Динамо» со счетом 4-0 в серии.

Ротенберг возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с января.

«Спартак» обыграл СКА (6:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Запада