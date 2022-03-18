Роман Ротенберг впервые проиграл матч плей-офф КХЛ как главный тренер.
СКА крупно уступил «Спартаку» (1:6) на домашнем льду в первой игре 2-го раунда Кубка Гагарина.
В роли главного тренера это поражение стало первым для Ротенберга в плей-офф. До этого на его счету было четыре победы подряд.
В первом раунде Кубка Гагарина СКА переиграл минское «Динамо» со счетом 4-0 в серии.
Ротенберг возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с января.
«Спартак» обыграл СКА (6:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Запада