«Спартак» обыграл СКА (6:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Запада

«Спартак» победил на выезде в первом матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Команда тренера Бориса Миронова одержала крупную победу в Санкт-Петербурге со счетом 6:1 и повела 1-0 в серии.

В составе красно-белых по два очка набрали нападающие и . Вратарь московской команды отразил 24 броска из 25.

СКА и в первом матче нанесли одинаковые количество бросков в створ ворот – 25:25 (в сторону ворот – 44:49).

Вторая игра серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.