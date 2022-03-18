«Спартак» обыграл СКА (6:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Запада

Теги СКА Спартак Борис Миронов КХЛ Кубок Гагарина Александр Хохлачев Оскар Данск Иван Дроздов Хоккей

«Спартак» победил СКА на выезде в первом матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Команда тренера Бориса Миронова одержала крупную победу в Санкт-Петербурге со счетом 6:1 и повела 1-0 в серии.

В составе красно-белых по два очка набрали нападающие Иван Дроздов и Александр Хохлачев. Вратарь московской команды Оскар Данск отразил 24 броска из 25.

СКА и «Спартак» в первом матче нанесли одинаковые количество бросков в створ ворот – 25:25 (в сторону ворот – 44:49).

Вторая игра серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.

СКА – Спартак 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Дата проведения
18 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Савиков ()
0:2 – 17 Дроздов ()
0:3 – 20 Локтионов (Петтерссон, Дроздов)
1:3 – 28 Фальковский (Бурдасов, Кузьменко)
1:4 – 29 Хохлачев (Цыплаков)
1:5 – 58 Широков (Хохлачев)
1:6 – 60 Никишин ()

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