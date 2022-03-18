«Спартак» обыграл СКА (6:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Запада

«Спартак» победил СКА на выезде в первом матче 2-го раунда Кубка Гагарина.
Команда тренера Бориса Миронова одержала крупную победу в Санкт-Петербурге со счетом 6:1 и повела 1-0 в серии.
В составе красно-белых по два очка набрали нападающие Иван Дроздов и Александр Хохлачев. Вратарь московской команды Оскар Данск отразил 24 броска из 25.
СКА и «Спартак» в первом матче нанесли одинаковые количество бросков в створ ворот – 25:25 (в сторону ворот – 44:49).
Вторая игра серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.
- Дата проведения
- 18 марта, 19.30, «Ледовый дворец»