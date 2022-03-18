Умер экс-хавбек «Спартака» и «Шахтера» Бахарев. Алексею было 45 лет

В возрасте 45 лет умер бывший игрок и Алексей Бахарев.

Полузащитник в течение карьеры также выступал за «Ротор», «Рубин», «Ладу» и иные клубы, провел по одному товарищескому матчу за сборные Украины и России. С 2011 года работал детским тренером в «Шахтере».

На счету Бахарева победы в чемпионате России (1997) и Украины (2001/02, 2004/05), завоевание Кубка России (1997/98) и Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04).

«Спартак», выражая соболезнования родным и близким, отметил, что Алексей «считался одним из главных футбольных талантов в нашей стране в 90-е годы».