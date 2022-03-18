Сделка по Холанду обойдется в 355 млн евро. «Боруссия» получит лишь 50-55 млн, так как 10 млн от отступных уйдут Райоле

Эрлинг Холанд, вероятно, покинет дортмундскую «Боруссию» летом.
По данным Bild, на трансфер норвежского форварда придется потратить около 355 млн евро. Вероятно, в эту суммы включены зарплата, компенсация за трансфер и комиссия для окружения футболиста. Сейчас наиболее выгодное положение в борьбе за нападающего занимает «Манчестер Сити».
Из отступных в 75 млн евро, прописанных в контракте Холанда, «Боруссия» получит лишь 50-55 млн евро, так как 10 млн евро от суммы получит агент игрока Мино Райола. Это было прописано в соглашении при переходе Холанда из «Ред Булла».
Кроме того, дортмундскому клубу нужно будет выплатить бонусы всем клубам, за которые ранее играл норвежец.
В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.