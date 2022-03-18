«Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению и нарушения этики» («Мутко против»)

«Спартак» решил ограничить сотрудничество с .

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», руководство московского клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Это означает, что ТВ-контракт будет исполняться, однако многие другие направления взаимодействия будут заморожены.

Утверждается, что руководство «Спартака» пришло к такому решению в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и нарушением этики».

Информацию прокомментировал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», – сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

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