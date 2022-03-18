«Авангард» победил «Металлург» (8:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Востока

обыграл в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

На выезде команда тренера одержала победу над магнитогорцами со счетом 8:1.

Таким образом, омский клуб вышел вперед в серии – 1-0. Добавим, что «Авангард» перебросал «Металлург» со счетом 37:19.

Самым результативным хоккеистом первого матча стал нападающий «ястребов» , сделавший четыре результативных передачи.

Второй матч серии состоится 20 марта в Магнитогорске.