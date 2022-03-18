«Авангард» победил «Металлург» (8:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Востока

«Авангард» обыграл «Металлург» в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
На выезде команда тренера Боба Хартли одержала победу над магнитогорцами со счетом 8:1.
Таким образом, омский клуб вышел вперед в серии – 1-0. Добавим, что «Авангард» перебросал «Металлург» со счетом 37:19.
Самым результативным хоккеистом первого матча стал нападающий «ястребов» Петер Цегларик, сделавший четыре результативных передачи.
Второй матч серии состоится 20 марта в Магнитогорске.
- Дата проведения
- 18 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
- 0:1 – 2 Телегин (Якупов, Цегларик)
- 0:2 – 6 Шарипзянов (Цегларик, Прохоркин)
- 0:3 – 13 Якупов (Береглазов, Цегларик)
- 0:4 – 16 Прохоркин (Сошников, Сведберг)
- 1:4 – 23 Лайпсик (Чибисов, Яковлев)
- 1:5 – 24 Семенов (Брюквин)
- 1:6 – 33 Шарипзянов (Цегларик, Семенов)
- 1:7 – 39 Прохоркин (Сошников, Сведберг)
- 1:8 – 46 Давыдов (Сошников, Якупов)