Видеотрансляция жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинал вышли следующие клубы: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Бенфика» и «Вильярреал».
Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ», на нашем сайте будет доступна видеотрансляция.
На стадии 1/4 финала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.