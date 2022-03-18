Видеотрансляция жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала чемпионов.

В четвертьфинал вышли следующие клубы: , , , «Манчестер Сити», , «Атлетико», «Бенфика» и «Вильярреал».

Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ», на нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

На стадии 1/4 финала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.