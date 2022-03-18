Татьяна Тарасова: «Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Изоляция приведет к глобальному упадку»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, как отстранение атлетов от международных стартов повлияет на российский спорт.

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку.

Остается только верить, что все это продлится не так долго», – сказала Тарасова.

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