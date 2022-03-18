Щербакова, Ласицкене, сестры Аверины 21 марта встретятся с Матыциным – они обсудят меры поддержки спортсменов в условиях санкций

Министр спорта РФ Олег Матыцин 21 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций.

В мероприятии примут участие тренеры и главы российских спортивных федераций, фигуристы , , , легкоатлетки , Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и и другие.

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

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