Щербакова, Ласицкене, сестры Аверины 21 марта встретятся с Матыциным – они обсудят меры поддержки спортсменов в условиях санкций

Теги сборная России сборная России жен художественная гимнастика прыжки в высоту прыжки с шестом танцы на льду Олег Матыцин женское катание Никита Кацалапов Мария Ласицкене (Кучина) Виктория Синицина Министерство спорта России сборная России (художественная гимнастика) Анжелика Сидорова Дина Аверина Арина Аверина Анна Щербакова Фигурное катание

Министр спорта РФ Олег Матыцин 21 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций.

В мероприятии примут участие тренеры и главы российских спортивных федераций, фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие.

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

Где еще можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? «Матч ТВ» насел на биатлон, а Первый создал фигурный Кубок и забрал лыжи в Сыктывкаре

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные