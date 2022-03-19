Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и установил новый рекорд для левых крайних за всю историю

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Александр Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и обновил рекорд среди левых крайних.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

Россиянин превзошел достижение Люка Робитайла (1394 очка в 1431 матче). На счету Овечкина 769 голов и 626 передач в 1258 матчах. 

Он стал новым рекордсменом среди левых вингеров в истории лиги, а в общем списке бомбардиров единолично занял 22-е место. 

В топ-5 среди левых крайних также входят Джонни Бьюсик (1369 очков в 1540 матчах), Брендан Шенахан (1354 в 1524) и Дэйв Андрейчук (1338 в 1639). 

Овечкин забил 769-й гол в НХЛ. До Хоу – 32 шайбы

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