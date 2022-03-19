Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и установил новый рекорд для левых крайних за всю историю

набрал 1395-е очко в НХЛ и обновил рекорд среди левых крайних.

Капитан забросил шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

Россиянин превзошел достижение (1394 очка в 1431 матче). На счету Овечкина 769 голов и 626 передач в 1258 матчах.

Он стал новым рекордсменом среди левых вингеров в истории лиги, а в общем списке бомбардиров единолично занял 22-е место.

В топ-5 среди левых крайних также входят Джонни Бьюсик (1369 очков в 1540 матчах), (1354 в 1524) и (1338 в 1639).

Овечкин забил 769-й гол в НХЛ. До Хоу – 32 шайбы