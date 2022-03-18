Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России. Там будут обсуждаться меры поддержки спортсменов в условиях санкций

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным, на которой планируется обсудить меры поддержки спортсменов в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что во встрече 21 марта примут участие Ласицкене и ряд других спортсменов – фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, гимнастки Дина и Арина Аверины, легкоатлетка Анжелика Сидорова.

«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия.

Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава Олимпийского комитета России, ни ВФЛА Маше не помогли», – заявил муж спортсменки Владас Ласицкас.