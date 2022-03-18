Губерниев провел митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», который собрал более 203 тысяч зрителей

Теги Владимир Путин Дмитрий Губерниев Никита Кацалапов Виктория Синицина Политика Дина Аверина Арина Аверина Евгений Рылов Александр Большунов Лыжи

Сегодня в московском спорткомплексе «Лужники» прошел митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!».

В митинге приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Ведущими митинга-концерта были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

С речью выступил президент России Владимир Путин. 

По информации ГУ МВД по Москве, митинг собрал более 203 тысяч зрителей: свыше 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним. 

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