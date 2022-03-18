Губерниев провел митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», который собрал более 203 тысяч зрителей

Сегодня в московском спорткомплексе «Лужники» прошел митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!».
В митинге приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Ведущими митинга-концерта были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
С речью выступил президент России Владимир Путин.
По информации ГУ МВД по Москве, митинг собрал более 203 тысяч зрителей: свыше 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним.