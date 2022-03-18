Савин о продаже квартиры ради «Красавы»: «Даже когда в стране #####, доиграем сезон, сохранив лицо и выполнив обязательства»

Президент «Красавы» описал ситуацию с клубом на фоне экономических проблем.

«Многие спрашивают, как дела с клубом в непростые времена. Разжую последние новости тут.

Мы выиграли сегодня 3:1 в последнем матче третьего сбора. Вчера было собрание команды. Честно, давно так не нервничал.

За последние дни по понятным причинам от нас ушли все наши партнеры, кроме Winline, которые уже выполнили свои обязательства перед нами и всегда поддерживали нас в самые сложные минуты, за что им любовь и респект.

Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность. Наш минус составлял 30 млн, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата [работать] на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание!

1) Играть за ЗП и свое футбольное будущее. Больше ничего.

2) Либо сняться прямо сейчас!

Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками, даже когда в стране #####.

Самое забавное, что эта квартира – все, что я сохранил, будучи игроком в футболе. Ее в футбол и вложил теперь.

Готовимся к чемпионату и никогда не сворачиваем со своего пути», – написал Савин.