Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»

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Бывший французский биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

17 марта исполком Международного союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это.

Я не думаю, что отстранение спортсменов – это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — сказал Фуркад. 

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