Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»

Бывший французский биатлонист, чемпион мира высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

17 марта исполком Международного союз биатлонистов ( ) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это.

Я не думаю, что отстранение спортсменов – это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — сказал Фуркад.