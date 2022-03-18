Савин об уходе спонсоров «Красавы»: «Это #####. Продам квартиру в Петербурге, доигрываем сезон на бабло моей семьи»

Президент «Красавы» подтвердил данные о финансовых проблемах клуба.

Ранее сообщил о том, что Савин провел собрание, на котором объявил команде об уходе спонсоров и предложил либо доиграть сезон без премиальных, либо закрыть клуб.

– Ситуация следующая: я сегодня дам пост в Instagram, все объясню. Информация «Матча» плюс-минус действительна, мы ничего не скрываем. Я все скажу в своих социальных сетях и в документальном фильме.

– Вы сказали, что плюс-минус информация соответствует действительности. Уходят почти все спонсоры? Или то, что вы футболистам предложили два варианта: либо доиграть сезон без премиальных, либо клуб закроется?

– Мы не скрываем, что практически все партнеры ушли. Также ушли все те, кто мог прийти: мы согласовали договоры до 24 февраля, которые теперь неактуальны.

Я собрал ребят и по-честному сказал, что буду вкладывать свои деньги в клуб, я продал имущество. Я буду вкладывать свои деньги, чтобы клуб доиграл, это моя принципиальная позиция. Несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране и экономике.

Моих денег хватит, только если мы будем сильно ущемляться. Не будет премиальных, максимально ограничим себя в каких-либо моментах. Поэтому информация верная.

Мы доигрываем этот сезон на личное бабло моей семьи: я продам квартиру в Санкт-Петербурге, уж совсем плохо.

Это #####. Так и напишите, – заявил Савин.