Бубнов о Карпине: «Сбитый летчик. Когда он был сильным? Начиная с «Армавира» всем лапшу вешал – взяли, чтобы в первую лигу поднял, а он в третью вывел»

Александр Бубнов: Карпин – сбитый летчик, всем лапшу вешал.

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов не считает Валерия Карпина сильным тренером.

В понедельник Карпин покинул пост главного тренера «Динамо ».

– Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова », с «Армавира », где еще он работал?

– В «Спартаке».

– В «Спартаке», да. Сбитый летчик.

– Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение – это вред?

– Когда он был сильный? Опять ты начинаешь (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс’‘).

– В «Ростове».

– В «Армавире» еще скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно! – сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин работал в «Торпедо» Армавир с 2015 по 2016 год. При нем клуб вылетел из ФНЛ (нынешняя Pari Первая лига).