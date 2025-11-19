Бубнов о Карпине: «Сбитый летчик. Когда он был сильным? Начиная с «Армавира» всем лапшу вешал – взяли, чтобы в первую лигу поднял, а он в третью вывел»
Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов не считает Валерия Карпина сильным тренером.
В понедельник Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».
– Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где еще он работал?
– В «Спартаке».
– В «Спартаке», да. Сбитый летчик.
– Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение – это вред?
– Когда он был сильный? Опять ты начинаешь (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс’‘).
– В «Ростове».
– В «Армавире» еще скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно! – сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Карпин работал в «Торпедо» Армавир с 2015 по 2016 год. При нем клуб вылетел из ФНЛ (нынешняя Pari Первая лига).