Холанд сомневается, что ему стоит играть рядом с Мбаппе и Бензема. Он хочет быть главной звездой проекта

У Эрлинга Холанда есть сомнения по поводу возможного перехода в «Реал».

По данным Goal.com, норвежец еще не решил, куда перейдет, но сомневается, что трансфер в «Реал», где вместе с ним будут играть и , – это правильное решение. Холанд хочет быть главной звездой проекта.

В «Реале» растет пессимизм по поводу возможной сделки. Некоторые руководители клуба считают, что сейчас Эрлинг ближе к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что «Реал» еще не делал предложение Холанду. Если в клубе поймут, что он склоняется к варианту с , то сделку свернуть уже на этом этапе.

по-прежнему рассчитывает на то, что игрок выразит желание перейти в клуб. Однако на решение футболиста сильно влияет его окружение – агент Мино Райола и отец Альф-Инге Холанд.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.