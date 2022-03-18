Холанд сомневается, что ему стоит играть рядом с Мбаппе и Бензема. Он хочет быть главной звездой проекта

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У Эрлинга Холанда есть сомнения по поводу возможного перехода в «Реал».

По данным Goal.com, норвежец еще не решил, куда перейдет, но сомневается, что трансфер в «Реал», где вместе с ним будут играть Карим Бензема и Килиан Мбаппе, – это правильное решение. Холанд хочет быть главной звездой проекта.

В «Реале» растет пессимизм по поводу возможной сделки. Некоторые руководители клуба считают, что сейчас Эрлинг ближе к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что «Реал» еще не делал предложение Холанду. Если в клубе поймут, что он склоняется к варианту с «Ман Сити», то сделку свернуть уже на этом этапе. 

«Мадрид» по-прежнему рассчитывает на то, что игрок выразит желание перейти в клуб. Однако на решение футболиста сильно влияет его окружение – агент Мино Райола и отец Альф-Инге Холанд.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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