Тухель о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Сложный соперник. Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Бернабеу»

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Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии турнира «Челси» встретится с мадридским «Реалом».

«Сложный соперник. Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Сантьяго Бернабеу». Мы очень воодушевлены предстоящим матчем».

О том, что фанаты «Челси» могут не посетить игру с «Реалом» из-за санкций

«Футбол – для фанатов, поэтому я надеюсь, что мы найдем решение», – сказал тренер лондонского клуба.

«Реал» сыграет с «Челси», «Ман Сити» против «Атлетико», «Ливерпуль» – «Бенфика», «Бавария» – «Вильярреал» в 1/4 финала Лиги чемпионов

 

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