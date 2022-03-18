Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 15:30

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка начнется в 15:30 по московскому времени.

В четвертьфинал вышли следующие команды: , , «Брага», «Рейнджерс», , «Айнтрахт», , .

Начиная с 1/4 финала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

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