Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 15:30

Теги Айнтрахт Франкфурт Лион Аталанта Рейнджерс Брага Вест Хэм Барселона Лига Европы УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка начнется в 15:30 по московскому времени.

В четвертьфинал вышли следующие команды: «РБ Лейпциг»«Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм»«Лион».

Начиная с 1/4 финала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

Итоги 1/8 в Лиге Европы: дальше без «Севильи» и «Бетиса», ассист Головина не помог «Монако», «Барса» справилась в Турции

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные