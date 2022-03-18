Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 15:30

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
Жеребьевка начнется в 15:30 по московскому времени.
В четвертьфинал вышли следующие команды: «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм», «Лион».
Начиная с 1/4 финала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.
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