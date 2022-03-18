Митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в «Лужниках» посетили больше зрителей, чем во время ЧМ-2018

посетило рекордное за 5 лет количество зрителей.

Сегодня в московском спорткомплексе прошел митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!»

Ведущими митинга-концерта были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. С речью выступил президент России Владимир Путин.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на митинг-концерт приехало рекордное для «Лужников» количество человек за последние 5 лет. Столько не было в том числе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте – это почти 200 тысяч человек.

За последние 5 лет такое огромное количество людей не посещало стадион, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году», – сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.