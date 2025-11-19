  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Антони об уходе из «МЮ»: «Я чувствовал, что меня не уважают – не хочу называть имена, но было сложно. Не держу обиды, этот опыт научил меня сражаться и проявлять мудрость»
27

Антони об уходе из «МЮ»: «Я чувствовал, что меня не уважают – не хочу называть имена, но было сложно. Не держу обиды, этот опыт научил меня сражаться и проявлять мудрость»

Антони: я чувствовал неуважение в «МЮ», но не держу ни на кого обиды.

Вингер «Бетиса» Антони рассказал, что не держит обиды на «Манчестер Юнайтед», несмотря на неуважительное отношение.

– Перед уходом из «МЮ» у вас были сложные отношения с Рубеном Аморимом, и вы сказали, что чувствовали неуважение, когда вам пришлось тренироваться отдельно перед уходом в «Бетис». Расскажите об этом.

– Когда я говорю, что чувствовал неуважение, это связано также с некоторыми людьми, говорить о которых я считаю неуместным. Думаю, я из тех, кто не любит вступать в полемику, называть имена или что-то в этом роде, но это было сложно.

Я не проходил предсезонную подготовку, и мне пришлось перейти в другой клуб. Слава богу, я всегда хорошо следил за собой, поэтому мне удалось приехать сюда [в «Бетис»] в хорошей форме и отыграть все 90 минут в первом матче. С момента моей последней игры прошло три или четыре месяца. Было непросто, потому что команда тренировалась утром, а я – в пять часов вечера, поэтому я не мог видеться с командой.

Да, я чувствовал, что меня не уважают, но это тоже часть жизни. Я не держу ни на кого обиды, ни на кого не сержусь. Для меня это стало отличным опытом, который позволил научиться сражаться и проявлять мудрость в определенных ситуациях, потому что это часть жизни, это часть процесса. Я также очень благодарен Манчестеру, потому что там у меня были не только плохие моменты, но и хорошие, я познакомился с замечательными людьми. Это был хороший опыт, и я очень рад быть здесь, в «Бетисе», – сказал Антони.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
logoАнтони
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoРубен Аморим
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антони о «Баварии»: «Компани звонил перед закрытием трансферного окна, говорил, что ему очень нравится моя игра. Великий клуб, великий тренер – меня это тронуло, но я выбрал «Бетис» из-за детей»
18 ноября, 19:50
Антони об «МЮ» летом: «Ко мне отнеслись неуважительно – были очень тяжелые месяцы, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки. Сердце подсказывало вернуться в «Бетис»
1 октября, 08:28
Антони о возвращении в «Бетис»: «Деньги важны, но счастье гораздо важнее. Это лучшая атмосфера, в которой я когда-либо был. Надеюсь, выиграем титул – болельщики заслуживают»
30 сентября, 13:45
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
14 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
29 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15