Антони об уходе из «МЮ»: «Я чувствовал, что меня не уважают – не хочу называть имена, но было сложно. Не держу обиды, этот опыт научил меня сражаться и проявлять мудрость»

Антони: я чувствовал неуважение в «МЮ», но не держу ни на кого обиды.

Вингер «Бетиса» Антони рассказал, что не держит обиды на «Манчестер Юнайтед», несмотря на неуважительное отношение.

– Перед уходом из «МЮ» у вас были сложные отношения с Рубеном Аморимом, и вы сказали, что чувствовали неуважение, когда вам пришлось тренироваться отдельно перед уходом в «Бетис». Расскажите об этом.

– Когда я говорю, что чувствовал неуважение, это связано также с некоторыми людьми, говорить о которых я считаю неуместным. Думаю, я из тех, кто не любит вступать в полемику, называть имена или что-то в этом роде, но это было сложно.

Я не проходил предсезонную подготовку, и мне пришлось перейти в другой клуб. Слава богу, я всегда хорошо следил за собой, поэтому мне удалось приехать сюда [в «Бетис»] в хорошей форме и отыграть все 90 минут в первом матче. С момента моей последней игры прошло три или четыре месяца. Было непросто, потому что команда тренировалась утром, а я – в пять часов вечера, поэтому я не мог видеться с командой.

Да, я чувствовал, что меня не уважают, но это тоже часть жизни. Я не держу ни на кого обиды, ни на кого не сержусь. Для меня это стало отличным опытом, который позволил научиться сражаться и проявлять мудрость в определенных ситуациях, потому что это часть жизни, это часть процесса. Я также очень благодарен Манчестеру, потому что там у меня были не только плохие моменты, но и хорошие, я познакомился с замечательными людьми. Это был хороший опыт, и я очень рад быть здесь, в «Бетисе », – сказал Антони .