Хайкин о предложении норвежского политика дать ему гражданство в ускоренном порядке: «Не хочу особого отношения. Норвегия нравится мне тем, что здесь все равны. Никто не выше закона»

Хайкин о получении паспорта Норвегии: не хочу к себе особого отношения.

Вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин заявил, что не хочет особого отношения при получении норвежского гражданства.

Ранее член парламента Норвегии из Буде Борд Людвиг Торхейм выступил за получение Хайкиным гражданства в ускоренном порядке.

«Конкурировать с лучшими командами мира – значит иметь в составе всех лучших игроков. Я считаю, что Никите Хайкину есть что добавить [нашей сборной]», – сказал политик в эфире TV2.

«Прежде всего, я очень рад, что моим делом занимается член парламента. Я получил много сообщений, и в целом люди оказали мне большую поддержку.

Конечно, это приятно, но все же это не работает так, что я могу получать привилегии, которых не получал никто другой. Я не хочу особого отношения к себе. Когда я подал заявление, решив стать гражданином Норвегии, я знал, что одним из главных принципов норвежского общества является равенство. Никто не стоит выше закона.

Я понимаю реакцию [тех, кто недоволен]. Как я уже сказал, я часть общества и могу понять, почему люди так считают. Никто не может стоять выше остальных. Речь идет о равенстве. За это мне и нравится норвежское общество и Норвегия в целом», – сказал Хайкин.