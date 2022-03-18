Гвардиола об «Атлетико»: «Они не давали «МЮ» продохнуть 20 минут, тяжело навязать им свою игру. Но надеюсь, что они беспокоятся из-за встречи с «Ман Сити»

Главный тренер поделился ожиданиями от матчей с .

Команды сыграют в четвертьфинале .

– Они вышли из очень тяжелой группы, где были «Ливерпуль», «Порту» и «Милан». Они играли лучше все 180 минут, в Мадриде они вообще были невероятны, особенно в первом тайме.

Их главная особенность – они способны игнорировать то, как играешь ты. Они всегда делают свое дело. Ты пытаешься навязать им свою игру, но это тяжело.

Все футболисты команды знают, кто ими руководит. Симеоне не уволят, потому что, даже если что-то не работает как надо, никто другой не справится с этой командой.

– Можно ли назвать стиль игры Симеоне противоположным вашему?

– Я не знаю, что для него главное, поскольку не был у него на тренировках. Если ему нравится не пропускать, то я люблю это сильнее, чем он. Если ему хочется побеждать, то мне хочется еще сильнее. Контратаковать я тоже люблю больше, чем он.

Мне нравится многое из того, что он делает. Его команды пропускают мало голов и допускают у своих ворот мало опасных моментов. Мы стараемся добиваться того же за счет работы с мячом, они же порой опускаются поглубже.

В течение первых 15-20 минут [первого матча] они не давали «МЮ» продохнуть, а потом работали за счет своего мастерства. Во второй игре они больше защищались, но с Гризманном, Карраско, Феликсом, Лоди, Льоренте, Коке они способны контратаковать, чем и занимаются много лет. Они играли в финале ЛЧ, где до победы не хватило минуты.

Они стремятся побеждать, и мы тоже. Мы знаем, что им будет тяжело навязать свою игру. Нам надо действовать умно, зная, что у них будут шансы забить.

Но мы хотим выйти в полуфинал, и я надеюсь, что они беспокоятся из-за встречи с нами, – сказал Гвардиола.