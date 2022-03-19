Овечкин забил 769-й гол в НХЛ. До Хоу – 32 шайбы

Капитан реализовал большинство, забил победный буллит в послематчевой серии с «Каролиной» (4:3 Б) и был признан второй звездой.

Россиянин забросил 769-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и (801).

Овечкин продлил голевую серию до 3 матчей. Всего в 61 игре сезона он набрал 75 (39+36) очков.

Сегодня за 20:43 (3:22 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».