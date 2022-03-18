В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие «спортивная индустрия»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Биатлон

В Госдуму РФ внесен законопроект о поддержке и развитии спортивной индустрии.

Документ представлен членами Комитета по физкультуре и спорту во главе с Дмитрием Свищевым.

«Законопроектом предлагается закрепить понятие «спортивная индустрия», которая представляет собой межотраслевой организационный комплекс, в результате деятельности которого формируется спортивная продукция, которая включает в себя товары, изделия, инвентарь, оснащение, оборудование, материалы и технологии спортивной направленности», – говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы.

Также отмечается, что предприятия, попавшие под действие законопроекта, смогут получить адресную помощь государства.

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