В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие «спортивная индустрия»

В Госдуму РФ внесен законопроект о поддержке и развитии спортивной индустрии.

Документ представлен членами Комитета по физкультуре и спорту во главе с Дмитрием Свищевым.

«Законопроектом предлагается закрепить понятие «спортивная индустрия», которая представляет собой межотраслевой организационный комплекс, в результате деятельности которого формируется спортивная продукция, которая включает в себя товары, изделия, инвентарь, оснащение, оборудование, материалы и технологии спортивной направленности», – говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы.

Также отмечается, что предприятия, попавшие под действие законопроекта, смогут получить адресную помощь государства.