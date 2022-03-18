Большунов пропустил гонку на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке из-за участия в митинге в Лужниках

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сегодня не вышел на старт «разделки» на 15 км свободным стилем на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

«Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите», – заявила «Матч ТВ» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Позже стало известно, что Большунов участвует в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в московских Лужниках. 

Большунов, Рылов, сестры Аверины, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов участвуют в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках

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