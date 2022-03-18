Большунов пропустил гонку на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке из-за участия в митинге в Лужниках

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам сегодня не вышел на старт «разделки» на 15 км свободным стилем на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

«Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите», – заявила «Матч ТВ» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Позже стало известно, что Большунов участвует в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в московских Лужниках.

Большунов, Рылов, сестры Аверины, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов участвуют в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках