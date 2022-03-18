CAS отказался заморозить бан ФИФА для сборных России

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборных России.
Просьба о приостановке бана для сборных России на время разбирательства в CAS была отклонена.
«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.
В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.
Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении отстранения, наложенного на российские команды со стороны УЕФА.